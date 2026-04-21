Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Игорь Алексеев

Актер Игорь Алексеев из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщила aif.ru дочь артиста Мария Алексеева.

По ее словам, отец скончался в ночь на 19 апреля, будучи в больнице. Причина смерти - инфаркт.

Буквально накануне смерти коллеги обсуждали с Алексеевым новые съемки. Агент и коллега Алексеева Галина Тимофеева рассказала, что у него была одна из ключевых ролей в сериале "Дельфин", который еще не вышел на экраны. Одновременно с этим Алексеев работал на канале "Россия 1" редактором передач "Сила традиции", "Доброе утро" и других.

В последнее время Алексеев жаловался на боли в спине. Он говорил, что ляжет в больницу, но что именно тогда было не так, он не уточнял.

Игорь Алексеев родился в 1964 году в Мурманске. В 1989-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

За время карьеры он снялся почти в 40 разных проектах, среди которых "Улицы разбитых фонарей", "Чужой район", "Тайны следствия" и "Морские дьяволы. Рубежи Родины".

Мужчину вспоминают как великолепного актера и жизнерадостного человека.