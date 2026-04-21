Актриса Энн Хэтэуей признана самой красивой знаменитостью мира

Обладательницей титула "Самая красивая знаменитость мира" по версии журнала People стала актриса, певица, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми" Энн Хэтэуэй, находящаяся на пике своей карьеры.

Путь 43-летней артистки в большое кино начался в популярном подростковом сериале "Будь собой" (1999-2000), компанию в котором ей составлял Джесси Айзенберг. В 2001 году она была утверждена на главную роль в комедийном фильме Гарри Маршалла "Как стать принцессой". Работа оказалась прорывной - с этого момента Хэтэуэй укрепила свои позиции как одна из самых востребованных актрис.

Ее фильмография насчитывает порядка 60 позиций, в шести картинах она выступила в качестве продюсера. В 2026 году выходят сразу пять проектов с участием Хэтэуэй, в том числе долгожданное продолжение фэшн-комедии "Дьявол носит Prada", премьера которого назначена на 1 мая.

Также зрителей ждут эпическая "Одиссея" Кристофера Нолана, где она исполнила роль Пенелопы (премьера - 17 июля), научно-фантастический фильм "Конец Дубовой улицы" с Юэном Макгрегором (14 августа), психодрама "Мать Мария" (24 апреля), триллер "Тайный дневник Верити" (1 октября) и военная драма Рона Ховарда "Один на рассвете".

"Когда я только начинала, то считала, что строгость и требовательность к себе сделают меня успешной. Но позже, когда мне исполнилось 40 лет, я поняла, что секрет в том, чтобы получать удовольствие", - рассказала Хэтэуэй в интервью журналу.