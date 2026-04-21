Умер оскароносный режиссер Луис Пуэнсо

Ушел из жизни аргентинский режиссер Луис Пуэнсо, снявший оскароносный фильм «Официальная версия (La historia oficial, 1985). Об этом сообщило Общество аргентинских авторов (Argentores) в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы с глубокой скорбью прощаемся с выдающимся сценаристом, режиссером, продюсером и членом нашего общества Луисом Пуэнсо», — говорится в публикации.

Пуэнсо скончался в Буэнос-Айресе. Ему было 80 лет.

«Официальная версия» стала победителем номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1986 году. Это кинокартина является первым аргентинским фильмом, удостоенным «Оскара». Пуэнсо также был соавтором сценария фильма. «Официальная версия» рассказывает о репрессиях и передаче детей убитых оппозиционеров в чужие семьи в период военного режима в Аргентине (1976-1982).

До этого сообщалось о смерти советского, белорусского и российского режиссера Вячеслава Никифорова. Он был заслуженным деятелем искусств Белорусской ССР, обладателем Государственной премии СССР, а также лауреатом премии Ленинского комсомола Белорусской ССР.