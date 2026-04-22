Судьба Электроника и новые проекты: интервью с Владимиром Торсуевым

22 апреля Владимир и Юрий Торсуевы — исполнители главных ролей в фильме Константина Бромберга «Приключения Электроника» — отмечают 60-летие. Сегодня братья снимаются в кино, выходят на сцену и готовят новые проекты по следам культовой повести. В преддверии юбилея RT поговорил с Владимиром Торсуевым о его театральной карьере, об использовании цифровых технологий и ИИ в творчестве, о новых «Приключениях Электроника» и главной мечте артиста.

© РИА Новости

— Вы и ваш брат Юрий прославились на всю страну как актёры, получили высшее образование в другой сфере, занимались бизнесом. А что главное для вас сегодня?

— Нам с братом уже 60. Для нас боевые действия начались в декабре 2014 года, то есть почти 12 лет назад. Мы в достаточно высоких казачьих чинах. Сейчас самое главное для нас — победа.

Мы же выросли, равняясь на ветеранов Великой Отечественной войны. Наши друзья прошли Афган, Никарагуа. Обычно они про войну не рассказывают, но главное — это всегда Победа. Как сказал Владимир Владимирович Путин, мы обязательно победим, потому что с нами Господь Бог (а я верующий человек). Звучит громко, но честно.

— Над какими проектами вы сейчас работаете? Что входит в ваши ближайшие планы?

— Мы ждём премьер картин прошлого, позапрошлого года. Сейчас нам предлагают серьёзные роли. Например, в одном проекте есть необычный для меня персонаж — такую сволочь я ещё не играл. Мне обычно предлагают добрые роли. Отрицательных персонажей играет, как правило, Юра — у режиссёров сложилось такое видение. Поэтому предложение сыграть «конченого подонка» мне очень лестно и интересно.

Ещё 21 апреля у меня премьера в театре «Булгаковский дом», одна из главных ролей в пьесе «Осень в Плёсе». Мы же киношные ребята, поэтому для меня это новая история.

За время читок и репетиций театр стал для меня родным. Спектакль предварительно уже включён в репертуар. Когда будет окончательное решение, я с большим удовольствием смогу сказать, что служу в театре.

— Вам бы хотелось продолжать служить в театре?

— Конечно. Есть же такое выражение: «Артиста со сцены не выгонишь». И если в театре я сравнительно недавно, то на эстраде — давно. Ещё лет 15 назад Александр Белов-Прохоров предложил нам с братом записать песню. Так началась история музыкального проекта «Гараж Сыроежкина». Через восемь месяцев мы вышли на сцену с концертом «Гараж Сыроежкина» и звёзды Сибири» — с нами были наши новосибирские друзья.

Выступая перед залом, артисты своей творческой энергией вдохновляют людей. Когда тысяча человек наслаждаются их творчеством, энергия возвращается в стократном размере. Это никакими деньгами не измерить. Это как вкусная еда, которую не нужно переваривать, а можно просто наслаждаться.

Начиная сниматься в кино, мы общались со зрителем через камеру. Для нас, актёров, камера — наш дорогой друг. Этому нас учили ещё на съёмках «Приключений Электроника». Как и зритель, она хорошо видит лукавство.

— На ваш взгляд, кино изменилось за эти годы?

— Сейчас снимают в цифре, из-за этого сам процесс стал другим. В цифре, а тем более в произведениях «Иван Иваныча», как мы называем искусственный интеллект, нет души.

Наш близкий друг Сергей Суров пишет тексты для группы «Гараж Сыроежкина», и после «Иван Иваныч» предлагает музыку, делает аранжировку. Любой профессиональный музыкант и просто внимательный слушатель сразу понимает, когда произведение написано искусственным интеллектом.

Поэтому мы с композитором разбираем версию ИИ до полутонов и на её основе делаем «минус» сами. На студии работаем с высокопрофессиональным звукорежиссёром. Он ставит задачи сродни актёрским: улыбнуться в микрофон, заплакать, сымитировать Марка Бернеса. Слышит, если артист слукавил по настроению или соврал в плане музыки. Записать песню — серьёзный труд, но только так получится то, что понравится слушателю.

— С годами изменилось ли ваше отношение к «Приключениям Электроника»? Какие воспоминания о тех съёмках вам особенно дороги?

— Представьте: два 13-летних парня попали в сказку наяву. Мы снимались на Одесской киностудии: солнце, море, Одесса, сказочные люди. И сама киностудия на тот момент была на подъёме. Только-только закончили снимать легендарные картины «Три мушкетёра», «Место встречи изменить нельзя», которые знает любой россиянин и не только.

Каждый съёмочный день — особенный. Не одна и та же школьная зубрёжка, а серьёзная работа, где занимаешься любимым делом и ещё получаешь за это деньги.

Сейчас на цифру можно сделать тысячу дублей. А тогда всё снималось на плёнку. У нас были репетиции по тексту, потом — по мизансцене, по свету, по звуку. И только после этого — «камера, мотор, начали». Испортить дубль для меня было преступлением перед собой.

Съёмки длились восемь месяцев, и для меня каждый день на киностудии был как праздник. Каждое утро — доброе. А сегодня для меня такой же праздник каждый день — говорить «Доброе утро!» нашей маме, которой 15 апреля исполнилось 97 лет.

А если посмотреть титры, мы снимались со звёздами. Это были Евгений Яковлевич Весник, Владимир Павлович Басов, Николай Петрович Караченцов, Николай Григорьевич Гринько.

И когда несколько лет назад известный режиссёр предложил мне роль в театре, я сказал, что у меня нет актёрского образования как такового. Он тогда ответил:

«Два съёмочных дня с Весником, один съёмочный день с Караченцовым, два съёмочных дня с Басовым — вот тебе курс института».

И я действительно воспринимаю этих легендарных актёров как своих учителей.

— Несколько лет назад вы рассказывали о съёмках новых «Приключений Электроника» в постановке Владимира Пасичника. Как обстоят дела с этим проектом?

— Мы снимали почти два года, смонтировали фильм, но на данном этапе не всё получилось так, как хотел режиссёр. А для меня на съёмочной площадке его мнение — это абсолют. И я тоже не всем доволен, так что премьеру мы пока решили отложить. Это хорошая, милая картина, но она требует доработки.

Знаю, что одна серьёзная компания тоже запланировала новую картину про Электроника. Нам предложили роли, я пока ещё не снялся. Насколько я могу судить по тому, что рассказали продюсеры и режиссёр картины (пока не могу сказать, кто это), должно получиться очень неплохо.

— Вы уже рассказывали, что обычно играете положительных персонажей, а отрицательные чаще достаются Юрию. Пробовались ли вы на одни и те же роли, если в сценарии нет двух похожих персонажей?

— Нет. Единственный раз, когда такое произошло, — мы оба хотели быть Электроником. Между собой договорились, что Юра будет Электроником, а я — Сыроежкиным. Но когда мы начали репетировать, Константин Леонидович Бромберг сказал нам поменяться. Вы знаете, чем это кончилось.

Режиссёры действительно всегда видят в нас разные образы. Более того, в профессии у нас с братом никогда не было конкуренции.

Знаете, почему близнецам покупают одинаковые вещи? Чтобы не дрались. В юности, например, папа привёз нам вельветовые и коттоновые, хлопковые, джинсы. А нам обоим обязательно надо было вот в этот день на дискотеку надеть коттоновые. Тут у нас, конечно, возникала конкуренция, могли и поругаться, и подраться. А по жизни мы всегда в одной команде. У нас в стране много талантливых режиссёров, и они одну и ту же роль нам больше никогда не предлагали.

— У вас есть и немало совместных проектов. Вам интересно работать вместе?

— Мы по молодости решили, что мы «эксклюзивные» близнецы и будем сниматься только вместе. И объявили об этом всем. Несколько раз мы отказывались от достаточно хороших предложений сниматься по одному. Но для близнецов столько сценариев не найдёшь. А сейчас опять же с «Иван Иванычем» можно размножить кого угодно до бесконечного количества.

У нас вдвоём, по-моему, неплохо получается работать. И лестно, когда зовут нас обоих. Но, к счастью, сейчас достаточно проектов, где мы по одному. И мне очень радостно, что режиссёры, как я надеюсь, разглядели в нас индивидуальные таланты. Наши роли всегда очень разные. Такого, чтобы мы соревновались за одну роль, точно не бывало.

— Вы никогда не выдавали себя за брата?

— Я как-то очень давно проходил медкомиссию за брата. Сдавал за него экзамен в институте. Но, как часто спрашивают, на свидания друг за друга не ходили. Девушка, женщина — это, с моей точки зрения, лучшее, что придумал и создал Господь Бог. И начинать отношения с обмана нельзя.

А был такой случай в Санкт-Петербурге: так получилось, что у Юры были мои водительские права и паспорт. Его на машине остановил сотрудник ГИБДД, взял документы и сразу сказал:

«Это не вы».

У них, честно говоря, глаз намётан. Юра говорит:

«Позовите своего напарника».

А напарник ещё не успел подойти и взять документы в руки — и говорит своему товарищу:

«А ты что, не видишь, кого остановил? Это Юра Торсуев, Сыроежкин».

Берёт в руки мои права и продолжает:

«А это Вова».

— Есть ли у вас профессиональные мечты: роли или жанры, в которых хотелось бы себя попробовать, взять ещё какую-либо высоту?

— И для меня, и для брата важнее не звания, а отклик зрителя. Позволю себе похвастаться: однажды в Останкино мы услышали, как сотрудницы буквально за нашей спиной сказали:

«Вот это по-настоящему народные артисты».

Для меня главный судья — это зритель, люди, которые подходят на улице, жмут руку, благодарят за роли и песни.

В феврале на нашем концерте в Петербурге было 12 тыс. зрителей. Мы пели «Крылатые качели», и я сказал:

«Друзья, пожалуйста, включите фонарики на телефонах — и давайте вместе петь "Крылатые качели"».

Я, правда, уже устал от этой песни. Но когда пусть не все 12 тыс., пусть 8 тыс. зрителей достали и включили фонарики и начали с нами петь «Крылатые качели»… Что ещё нужно для счастья?