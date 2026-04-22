Алексей Воробьев рассказал о съемках в детском фильме

Российский актер и певец Алексей Воробьев, снявшийся в детском фильме «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора», в среду, 22 апреля, рассказал, что роль отца в нем стала для него особенной, поскольку совпала со знакомством девятилетней дочери его супруги Аиды Гарифуллиной по имени Оливия.

«Эта история получилась очень символичной для меня. Я по-другому стал понимать своего героя — его желание правильно воспитывать и при этом не лишать ребенка свободы. Наверное, это чувство знакомо каждому отцу, и мне кажется, многие зрители узнают в этом фильме себя и свои отношения с детьми», — отметил артист.

Он также допустил, что этот фильм поможет и детям, и взрослым понять друг друга, передает Starhit.

