Как сложились судьбы дочерей знаменитых актрис

Кулисы, запах софитов и вечные сборы «на ковер» — это не экскурсия за кулисы, а обыденность для тех, кто с пеленок дышит озоном съемочной площадки. Дети гениев экрана редко выбирают спокойную жизнь за кадром. Но актерская династия — это не золотой сертификат, а скорее вызов, брошенный судьбой. Доказать, что ты достоин внимания не как «сын маминой подруги», а как самобытная единица, — задача не из легких. Героини нашего материала — дочери знаменитостей, которые отказались от легких путей и пошли на амбразуру сцены. Кто-то из них сменил фамилию, чтобы сбросить груз ожиданий, кто-то, наоборот, приумножил славу рода. Рассказываем о тех, кто пишет свою историю, не прячась за спины звездных родителей.

Смена вектора и заокеанский дебют

Екатерина Ланн могла бы навсегда остаться в тени своей великой матери Татьяны Догилевой и знаменитого отца-сатирика Михаила Мишина. Но девушка выбрала иной путь: она уехала покорять мир. Получив образование в престижном Кембридже и академии драмы в Нью-Йорке, Ланн (взятый ею псевдоним) вернулась на родину уже готовым бойцом.

Ее дебют состоялся около 12 лет назад с эпизода в сериале «Свет и тень маяка». Сегодня за плечами Екатерины проекты уровня «Склифосовского» и мистической «Анны-Медиум». Примечательно, что личная жизнь актрисы остается за семью печатями — она замужем, но имя избранника тщательно скрывает, словно оберегая хрупкое счастье от излишнего внимания.

Американская закалка и театр на Таганке

Дарья Авратинская — плоть от плоти актерской богемы. Ее мать — несгибаемая Ирина Апексимова (ныне капитан «Театра на Таганке»), а отец — звезда «Дня рождения Буржуя» Валерий Николаев. Рожденная в США, где работали родители, Дарья пережила ранний развод семьи, но это не сломало ее.

В детстве она грезила балетом, но гены взяли свое. Обучение в институте Страсберга и Школе-студии МХАТ превратило ее в универсального бойца. Славу ей принесла главная роль в мелодраме «Незабытая». Сегодня она служит под началом мамы на Таганке, доказывая, что семейные узы могут быть не только проверкой, но и надежной опорой.

Историк в мире грез

Самая необычная история у Дарьи Урсуляк. Дочь режиссера «Ликвидации» Сергея Урсуляка и народной артистки Лики Нифонтовой пошла против системы. Она могла бы сразу поступить в «Щуку», но вместо этого отдала юность историческому факультету РГГУ.

Казалось, сцена потеряна для неё навсегда, но зов крови оказался сильнее дипломов по истории. Вернувшись в профессию, Дарья успела поработать в «Сатириконе» и Театре Наций. В кино у нее около 40 ролей, включая работу над проектом «Мой папа — мэр», где она пересеклась на площадке с другой героиней нашего материала — Софьей Ардовой.

Ардовская: Взросление без отца

Софья Ардова — настоящий боец. Ее мать Анна Ардова растила дочь без участия биологического отца-журналиста, и место главы семьи занял отчим — заслуженный артист Александр Шаврин.

Софья — выпускница легендарной Школы Табакова. Она едва успела отметить совершеннолетие, как уже вышла на сцену МХТ. Сегодня в ее фильмографии около 40 работ, включая главные роли в детективах. С личным фронтом у актрисы полный порядок: неудачный роман с актером Игорем Хрипуновым сменился счастливым браком с коллегой Денисом Парамоновым.

Те, кто остался в тени, и новые имена

В нашем обзоре есть место и другим ярким персонам: близняшкам Рябовым (дочерям Светланы Рябовой), которые не только снимаются, но и преподают; Зое Кайдановской — наследнице Евгении Симоновой и Александра Кайдановского, трижды побывавшей замужем; Ольге Левитиной, которая стала мамой во второй раз в 47 лет, и Равшане Курковой, скрывающей имена отцов своих детей.

Каждая из этих женщин доказывает: быть дочерью звезды — не приговор и не пропуск в рай. Это стартовый капитал, который требует грамотного инвестирования. У кого-то получается преумножить наследство, кому-то проще отказаться от раскрученной фамилии (как Екатерина Ланн), но всех их объединяет одно — безудержная любовь к искусству, которую не передать по наследству. Ее можно только воспитать в себе.