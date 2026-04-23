Евгения Шахнович: роль в сериале «Берега любви» сначала показалась не своей

Актриса и певица Евгения Шахнович рассказала о работе над главной ролью в сериале «Берега любви».

© Кадр из сериала «Берега любви»

«Сначала мне показалось, что эта роль не совсем в моей органике, но я знала, что режиссёр сериала — Екатерина Двигубская, и мне хотелось с ней поработать, в итоге так и случилось», — отметила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Шахнович, наиболее сложным этапом для неё стала игра героини в юности.

«Юность. Дело в том, что я всегда казалась взрослее — даже круг общения у меня всю жизнь сильно старше меня», — сказала актриса.

Она пояснила, что образ зрелой героини оказался ей ближе благодаря личному опыту, а ключом к пониманию персонажа стала тема любви, которая проходит через всю её историю.

Ранее российский актёр Максим Литовченко, сыгравший бизнесмена Олега в сериале «Отпечатки», раскрыл характер своего персонажа.