Умер актер из «Тайн следствия» Николай Устинов-Лещинский

Скончался актер Николай Устинов-Лещинский. Из-за болезни он уже не мог выходить на сцену.

Вчера ушел из жизни актер Николай Устинов-Лещинский. Ему было 78 лет. Последние годы артист театра драмы и кукол «Святая крепость» боролся с недугом.

«Последние годы Николай Николаевич серьезно болел, не был занят в спектаклях, но все же и его партнеры по театру, и зрители лелеяли в душе надежду на возвращение Мастера в труппу. Увы...» — сообщает газета «Выборг».

В начале 80-х Устинов-Лещинский стал одним из основателей и актеров театра «Святая крепость». Николай Николаевич также работал здесь режиссером-постановщиком.

В кино актер дебютировал в 1985 году, когда снялся в ленте «Выйти замуж за капитана». Когда на телевидении настала «сериальная» эпоха, Устинов-Лещинский появился в следующих проектах: «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Катерина-4. Другая жизнь». В 2021 году Николай Николаевич снялся в фильме «Бендер: Последняя афера» — эта работа стала для актера последней.

Поклонники Устинова-Лещенского выражают свои соболезнования с связи с его уходом: