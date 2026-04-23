Паттинсон признался, из-за кого согласился на съемки в фильме «Вот это драма!»

Зендея и Роберт Паттинсон в интервью «Кино Mail» поделились впечатлениями от участия в проекте режиссёра Кристоффера Боргли «Вот это драма!», который вышел в российский прокат. Звезда «Сумерек» признался, что согласился на съёмки, так как знал, что Зендея уже утверждена на роль.

Когда Зендея пошутила, что Роберт решил принять участие в съёмках картины из‑за неё, Роберт не стал отрицать.

«Ну, на самом деле это и правда одна из главных причин: ты ведь уже была в проекте. И мне очень нравится Крис. Я ходил на премьеру „Героя наших снов“, потому что я и сам своего рода такой. Мне очень понравился фильм и то, как он работает с актёрами», — поделился актёр в интервью.

Паттинсон отметил, что, читая сценарий, уже осознавал: участие Зендеи переводит проект «на совершенно другой уровень».

