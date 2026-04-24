Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в сериале А24 об ограблении Ватикана

Студия А24 взялась за производство криминального телесериала, главную роль в котором исполнит Бенедикт Камбербэтч ("Сущность"). Актер также выступит продюсером проекта со своей компанией SunnyMarch.

Сюжет основан на неопубликованном романе Ника Брукера (псевдоним Николаса Бинджа) "Белый дым" (White Smoke), выход которого запланирован на 2027 год. Действие разворачивается вокруг группы мошенников и воров, планирующих похитить сокровища Ватикана в момент проведения конклава - собрания кардиналов для избрания нового Папы Римского.

Детали о режиссере и других актерах на данный момент не раскрываются.

Биндж известен своими работами в жанре спекулятивной фантастики. Его последний роман "Растворение" был назван одной из лучших книг 2025 года по версии The New York Times. В настоящий момент Sony Pictures адаптирует произведение для кинозрителей - сценарий пишет Эрик Хайссерер ("Прибытие", "Птичий короб").

Для Камбербэтча это не первый проект, где он совмещает главную роль с продюсированием. В 2018 году его компания SunnyMarch совместно с телеканалами Showtime и Sky Atlantic выпустила мини-сериал "Патрик Мелроуз", основанный на цикле повестей Эдварда Сент-Обина. Камбербэтч перевоплотился в аристократа, пытающегося преодолеть последствия тяжелого детства. Этот проект получил премию BAFTA как лучший мини-сериал и был номинирован на "Эмми" и "Золотой глобус".

В 2024 году на платформе Netflix вышла шестисерийная драма "Эрик", где актер предстал в образе художника-кукольника, чей сын таинственно исчезает в Нью-Йорке 1980-х годов. Эта работа также была создана при участии SunnyMarch.