Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в сериале А24 об ограблении Ватикана

Российская Газета

Студия А24 взялась за производство криминального телесериала, главную роль в котором исполнит Бенедикт Камбербэтч ("Сущность"). Актер также выступит продюсером проекта со своей компанией SunnyMarch.

© РИА Новости

Сюжет основан на неопубликованном романе Ника Брукера (псевдоним Николаса Бинджа) "Белый дым" (White Smoke), выход которого запланирован на 2027 год. Действие разворачивается вокруг группы мошенников и воров, планирующих похитить сокровища Ватикана в момент проведения конклава - собрания кардиналов для избрания нового Папы Римского.

Детали о режиссере и других актерах на данный момент не раскрываются.

Биндж известен своими работами в жанре спекулятивной фантастики. Его последний роман "Растворение" был назван одной из лучших книг 2025 года по версии The New York Times. В настоящий момент Sony Pictures адаптирует произведение для кинозрителей - сценарий пишет Эрик Хайссерер ("Прибытие", "Птичий короб").

Для Камбербэтча это не первый проект, где он совмещает главную роль с продюсированием. В 2018 году его компания SunnyMarch совместно с телеканалами Showtime и Sky Atlantic выпустила мини-сериал "Патрик Мелроуз", основанный на цикле повестей Эдварда Сент-Обина. Камбербэтч перевоплотился в аристократа, пытающегося преодолеть последствия тяжелого детства. Этот проект получил премию BAFTA как лучший мини-сериал и был номинирован на "Эмми" и "Золотой глобус".

В 2024 году на платформе Netflix вышла шестисерийная драма "Эрик", где актер предстал в образе художника-кукольника, чей сын таинственно исчезает в Нью-Йорке 1980-х годов. Эта работа также была создана при участии SunnyMarch.