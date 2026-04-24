Скарлетт Йоханссон станет продюсером сериала по мотивам «Дневников няни»

По данным Deadline, Netflix работает над «Дневниками няни» — сериалом по мотивам бестселлера Эммы Маклафлин и Николы Краус, занявшим первое место в рейтинге New York Times.

Скарлетт Йоханссон, сыгравшая главную роль в экранизации романа 2007 года, выступит исполнительным продюсером проекта от Грега Берланти и Berlanti Productions, а также Warner Bros. Television, с которой у компании заключено общее соглашение.

Шоураннерами выступят Дженни Бикс («Секс в большом городе») и Эми Чозик («Девушки в автобусе»). Даты выхода проекта нет. Актёрский состав пока что тоже не раскрывают, но Йоханссон точно не будет в нём сниматься.