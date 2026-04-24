Александр Петров рассказал, как добились реалистичности на съемках «Коммерсант»

Актеры новой криминальной драмы «Коммерсант» Александр Петров и Елизавета Базыкина стали гостями шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Фильм снят по роману «Сажайте, и вырастет». Артисты высказали шутливое предположение, почему решено было отойти от авторского названия, и раскрыли некоторые детали съемочного процесса.

– У меня родилась шутка: почему фильм не назвали как роман “Сажайте, и вырастет”? Потому что премьера в конце апреля, а сейчас начинаются огородные дела, – так Елизавета Базыкина в студии «Авторадио» объяснила смену названия.

Однако смех в эфире быстро сменился серьезными признаниями: картина «Коммерсант», по словам актеров, оказалась настолько достоверной, что у реальных предпринимателей 90-х перехватывает дыхание.

Александр Петров, исполнивший роль попавшего в «Матросскую тишину» молодого банкира, признался, что лично получает отзывы от людей, которые прошли ту эпоху.

– У них все сковывается, – поделился актер с ведущими «Авторадио». – Они не ожидали такого увидеть. Люди, которые сегодня не показывают эмоции, понимающие слово “предательство” не понаслышке, говорили, что фильм их потряс.

Петров посмотрел картину уже три раза и собирается снова – настолько мощно, по его словам, братьям Кравчук (режиссерам 24 и 26 лет) удалось без пиетета, но с уважением вскрыть эту тему.

Атмосфера на съемках была близка к реальной тюремной. Декорации камеры построили в павильоне без вентиляции.

– Туда как в парную заходишь, к концу смены, когда запахи становились реальными, – рассказал Петров. – А к концу недели зайти было невозможно: людей там было много, и никакой вентиляции.

По словам актера, артисты настолько верили в происходящее, что начали обживать шконки: кто носочки снял, кто газетку взял, у каждого появилась своя тарелочка. Многие даже не выходили из павильона.

Петров добавил, что съемки драк тоже были максимально живыми и жесткими. При этом драки снимали без дублеров.

– Здесь же не постановочные драки, живая камера, тут невозможен как таковой дублер, – объяснил актер.– Я не могу сказать, что мы вышли покалеченными, нет. Но такое не редкость на съемках.

Самым травматичным фильмом для него оказалось «Притяжение», вспомнил актер:

- Разбилось стекло об мою ногу. Я его протаранил ногой, разрезал ногу, потом все это сшивали. С годами я стал гораздо аккуратнее – лучше все перепроверить, сделать больше репетиций, спокойно развести.

Сама Базыкина, родившаяся в 2000 году в Сызрани, призналась, что 90-е ей близки через родителей: «В глубинке мода и мышление меняются не быстро, я выросла в этом». И добавила, что уже готова работать экскурсоводом по тому времени.

Отдельной темой разговора на «Авторадио» стал рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), сыгравший одну из ключевых ролей без актерского образования. Петров, который также выступил креативным продюсером картины, признался, что давно считает Хаски настоящим современным поэтом.

– Я мечтал с ним познакомиться, не то что сниматься, потому что мне он очень нравится как музыкант и его поэзия. Я считаю его настоящим современным поэтом. Он пишет прекрасные стихи, очень хлесткие, остроумные. Как это в голову приходит человеку, я не знаю,– говорит артист.

Но на первой читке Петров был поражен: когда Кузнецов выложил на стул исписанные от руки листы с правками текста, он буквально недоумевал – это же его собственный метод.

- Я прихожу так на пробы, никто так не делает! – эмоционально делился Александр с ведущими «Авторадио». – И это правильное отношение к профессии. Да и смотреть на него в кадре – одно удовольствие.

Базыкина, для которой «Коммерсант» стал первым полным метром, с теплотой вспомнила, что ее карьера началась именно с совместной работы с Петровым – с сериала «Надвое».

- Если бы на месте Саши оказался зазнавшийся грубый актер, я бы, дебютантка, сломалась. А он вел себя не как звезда, а как друг, – сказала актриса.

- У Лизы Базыкиной невероятная карьера, – отметил Петров. – Стремительно, но при этом очень плавненько и без перегрузов. Я абсолютный свидетель. Если ты захочешь писать автобиографию, обратись ко мне.

Фильм «Коммерсант» уже в прокате.