Аль Пачино: величайшему актеру исполнилось 86 лет

Этот актер может ничего не делать в кадре - просто пить кофе, просто смотреть на собеседника… И глаз не оторвать. Ведь он - амбициозный гангстер Тони Монтана из "Лица со шрамом" Брайана Де Пальмы, или младший сын великого мафиози Майкл Корлеоне из "Крестного отца" Фрэнсиса Форда Копполы, или въедливый продюсер Лоуэлл Бергман из "Своего человека" Майкла Манна.

Ирония судьбы: по материнской линии его родственники - выходцы из сицилийского городка Корлеоне, который подарил фамилию знаменитой киносемье мафиози. Он начал мечтать об актерской карьере с 14 лет, когда впервые увидел в театре "Чайку" Чехова. В его послужном списке - все возможные награды: две премии "Тони", один "Оскар" и пять "Золотых глобусов".

25 апреля Аль Пачино исполняется 86 лет, из которых больше пятидесяти он на экране и театральной сцене. Актер, который гордится своей верностью системе Станиславского, все еще в кадре - одновременно снимается в нескольких проектах, в том числе новом "Короле Лире" по Шекспиру и биографии знаменитого кубинского политика "Убить Кастро".