Мэттью Макконахи и Педро Паскаль сыграют в вестерне от режиссера «Олдбоя»

Издание Deadline сообщило, что режиссёр фильмов «Олдбой» и «Метод исключения» Пак Чхан-ук определился со своим новым проектом. Постановщик снимет вестерн «Разбойники из Рэттлкрик».

Картина расскажет о враче и шерифе из небольшого города. По сюжету они должны будут противостоять бандитам, которые под прикрытием нападают на местных жителей.

Главные роли исполнят Мэттью Макконахи («Интерстеллар»), Педро Паскаль («Одни из нас»), Остин Батлер («Дюна: Часть вторая»), Тан Вэй («Долгий день уходит в ночь») и другие актёры. Сценаристом выступит автор сюжета хоррора «Костяной томагавк». Дата выхода ленты пока неизвестна.