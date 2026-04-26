Шарлиз Терон рассказала о съемках в фильме «Вершина»

Шарлиз Терон исполнила главную роль в новом триллере «Вершина», где ее героиня Саша увлекается скалолазанием и пытается восстановиться после личной трагедии. По сюжету женщина приезжает в австралийский национальный парк, однако ее попытка уединения превращается в опасное испытание: героиню начинает преследовать незнакомец с агрессивным поведением.

Актриса призналась, что подготовка к роли оказалась максимально физически насыщенной. Чтобы убедительно сыграть профессиональную альпинистку, она брала уроки у известной скалолазки Бет Родден, которая приходила на тренировки вместе со своим ребенком, пишет Yahoo.

По словам Терон, она тоже решила взять на площадку свою 10-летнюю дочь, которая увлекается приключениями и, как отметила актриса, «обладает духом сорванца».

На пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной премьере фильма, Терон рассказала, что наблюдение за детьми стало для нее неожиданной частью подготовки к роли. Пока взрослые оттачивали технику, дети просто карабкались вверх, не думая о правилах и идеальной форме движений — и именно это стремление к цели, по словам актрисы, она перенесла в работу над образом.

Ранее Шарлиз Терон подробно рассказала о ночи, когда её мать убила отца.