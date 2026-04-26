Актер Бурель высказался о вертикальных сериалах

Советское кино превосходит по содержанию короткий цифровой контент. Такое мнение выразил ТАСС французский актер Пьер Бурель.

"Когда я смотрю советское кино, у меня ощущение, что вы снимали про людей, которые рядом с нами. А сейчас уже какая-то ерунда пошла", - сказал он, говоря о распространении короткого цифрового контента.

По словам актера, современная индустрия все чаще ориентируется на быстрые форматы и массовый спрос.

"Есть даже новый формат - вертикальный сериал. Это сериал по 1-1,5 минуты ни о чем, без какой-то красоты, ничего нет", - отметил Бурель.

Он добавил, что такие проекты могут набирать миллионы просмотров, однако, по его мнению, не всегда обладают художественной ценностью. При этом актер подчеркнул, что в современном кино сохраняются сильные авторские работы, однако они менее заметны на фоне массового контента.