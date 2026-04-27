Французский актер «Кухни» признался в любви к советскому кино

Французский актер, звезда российских сериалов «Отчаянная невеста» и «Кухня» Пьер Бурель признался в любви к советскому кино. Его цитирует ТАСС.

По словам Буреля, быстрые цифровые форматы не впечатляют его.

«Когда я смотрю советское кино, у меня ощущение, что вы снимали про людей, которые рядом с нами. А сейчас уже какая-то ерунда пошла», — сказал он.

Актер также раскритиковал короткое вертикальное кино, выпуски которого могут набирать миллионы просмотров, но, по его мнению, не всегда обладают художественной ценностью.

Пьер Бурель подчеркнул, что в современном кино при этом остаются сильные авторские работы, но они менее заметны на фоне массового контента.

До этого в интервью «Газете.Ru» Бурель рассказывал о тяжелой ноше артистов во Франции и многолетних поисках себя.