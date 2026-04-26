Адам Скотт рассказал о третьем сезоне сериала «Разделение»

Издание Variety взяло интервью у звезды сериала «Разделение» Адама Скотта. Он рассказал о работе над культовым проектом.

По словам артиста, он уже знает, чем закончится лента — ведь Адам также выступает исполнительным продюсером «Разделения». Скотт также заявил, что в предстоящем, третьем сезоне зрителей ждёт много сюрпризов.

«О да, знаю чем закончится сериал. Я являюсь исполнительным продюсером "Разделения", поэтому участвую во всём процессе. Мы постоянно общаемся со сценаристами. Знаю всё, что происходит. Как актёру мне нравится иметь как можно больше информации. В третьем сезоне будет столько сюрпризов. Не могу дождаться начала съёмок».

Сериал «Разделение» стартовал в феврале 2022 года, получив положительные отзывы зрителей и критиков. Картина рассказывает о сотруднике компании Lumon Industries Марке, он соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих. Второй сезон ленты вышел в начале 2025-го, работа над продолжением уже ведётся.