Появились фото со съемок «Черного шелка» с Максимом Матвеевым

«НМГ Кинопрокат» опубликовал новые фото со съёмок «Чёрного шёлка», где можно увидеть Максима Матвеева в образе Рихарда Зорге. Лента — продолжение знаменитой и большой картины «Красный шёлк».

События развернутся в Шанхае 1930-х годов — городе, где роскошь соседствует с риском, яркие неоновые огни мерцают над опасными тёмными переулками, а китайские пагоды скрывают в себе тайны. Именно сюда везут загадочный груз под кодовым названием «Чёрный шёлк».

К основным ролям в проекте вернутся Милош Бикович, Глеб Калюжный и китайская актриса Чжэн Ханьи. Картина выйдет в российский прокат 31 марта 2027 года.