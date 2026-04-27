Самохина раскрыла, как одновременно сыграла 16-летнюю и 30-летнюю Роднину

Актриса Владислава Самохина раскрыла, как ей удалось сыграть фигуристку Ирину Роднину сразу в двух разных возрастах. Секретами артистки поделился с «Газетой.Ru» олнайн-кинотеатр «КИОН».

По словам Самохиной, она опиралась на симбиоз внутреннего и внешнего состояния.

«Без внутреннего и физического не получится полноценного перевоплощения. Это было сложно и ответственно: сложно, потому что это история настоящего человека, и был очень большой разброс возраста — начиная с 16 и заканчивая 30 годами. Было очень важно показать эту перемену, учитывая, что мне на тот момент было 20 лет. Ну и, конечно, освоить фигурное катание с нуля. Ответственно, потому что это моя первая большая роль в кино», — вспоминает она.

Самохина добавила, что больше всего в судьбе Ирины Родниной ее поразило упорство и трудолюбие спортсменки, вера в себя и любовь к делу, которым она горит.

«Роднина» — спортивный байопик о фигуристке, которая смогла превратить собственные слабости в источник силы, став легендой мирового спорта и символом целой эпохи. По сюжету маленькая Ира — хрупкая девочка со слабым здоровьем. Встав на лед по советам врачей, она понимает, что нашла свое признание — спорт становится делом всей ее жизни. Фигуристка быстро добивается первых успехов и идет к золотой медали, параллельно преодолевая тяжелую болезнь, предательство партнера, конфликт с известным тренером и буллинг.

Кроме Самохиной, в картине сыграли Евгений Ткачук, Иван Колесников, Федор Федотов, Даниил Воробьёв, Мария Миронова, Марат Башаров и другие. Режиссером выступил Константин Статский, известный по сериалам «Трасса», «Мажор» и «Полярный». В основу сценария лег автобиографический роман Ирины Родниной «Слеза Чемпионки».

Фильм будет доступен в онлайн-кинотеатре «КИОН» с 16 мая.