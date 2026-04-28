Егор Бероев заявил о дефиците сценаристов в России

Актер Егор Бероев заявил о дефиците сценаристов в российском кино
Нехватка авторов сценариев в российском кинематографе — одна из главных проблем индустрии, поделился мнением в беседе с ТАСС актер Егор Бероев. Такую тенденцию он связал с излишним стремлением общества к материальным ценностям, которое убивает качество продукта.
«Мы наблюдаем грандиозный дефицит сценаристов и мы сталкиваемся с этим регулярно. А вы знаете, мне кажется, что дело не только в сценаристах. Точно так же мы можем говорить и о журналистах, и об актерах, и о режиссерах. Мне кажется, что это переизбыток материальных ценностей. Наша жизнь превращается в сплошной объем продаж. Мы, забывая про нормы приличия, морали, человеческих ценностей, зрим только в стоимость вопроса. Поэтому, к сожалению, уходит качество», — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что во многих сферах кино ушла и "глубина".
«Я смотрю на сегодняшние фильмы и мне хочется, чтобы актеры все-таки глубже погружались в ту историю, которую они нам рассказывают. Может быть, не они виноваты. Иногда вина режиссера или организатора процесса — что они не дают актерам возможности погрузиться полностью в суть процесса, чтобы быть более достоверными. В конце концов, надо просто честно делать свою работу», — заключил Бероев.