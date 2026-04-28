Как Пенелопа Крус стала роковой женщиной и символом кино

Актриса и мать, модель и филантроп, муза Педро Альмодовара и Карла Лагерфельда, бывшая балерина и просто чувственная женщина, какой мы все привыкли ее видеть на экранах, - Пенелопа Крус с юности мечтала быть актрисой. Во время съемок в ее первом фильме "Ветчина, ветчина" Пенелопе было 17 лет. Поэтому, возможно, она скрыла от родителей детали сценария, чтобы ничто не помешало ей перевоплотить на экране довольно откровенный образ влюбленной девушки Сильвии. Лента вышла в 1992 году, и тогда Пенелопа Крус раз и навсегда стала символом испанского кино, превратилась в роковую женщину, и это амплуа у нее не отнять и сегодня.

Там же, на съемочной площадке она познакомилась со своим будущим мужем Хавьером Бардемом, с которым, однако, сойдется лишь в 2007 году. А до тех пор ее ждет все, чего можно ожидать от молодости: знакомство и сотрудничество с любимым испанским режиссером Альмодоваром, первые романы, первые номинации на кинопремии, путешествия по миру, путевка в Голливуд, изучение иностранных языков и благотворительность…

В Нью-Йорке начинающая актриса дружила с Сальмой Хайек и Антонио Бандерасом. В Непале фотографировала тибетских детей, желая привлечь внимание всего мира к их трудностям. Большое сердце у большой актрисы. Сегодня Пенелопе Крус исполняется 52 года.