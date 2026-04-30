Лиза Кудроу рассказала о «разных гадостях» за кулисами ситкома «Друзья»

Комедийная актриса Лиза Кудроу, более всего известная по роли Фиби Буффе в ситкоме "Друзья" (Friends, 1994-2004), поделилась неприятными воспоминаниями о съемках шоу.

В интервью изданию The Times of London она рассказала, что на площадке царила токсичная и сексистская атмосфера.

"За кулисами постоянно происходили разные гадости. Съемки проводились перед аудиторией в 400 человек и если я путала реплику или она не вызывала должного отклика, сценаристы могли сказать: "Да она что - читать не умеет? Даже не пытается!" - пожаловалась Кудроу.

По ее словам, авторы сюжетов шоу регулярно "делились своими сексуальными фантазиями относительно Дженнифер Энистон и Кортни Кокс", и это было "максимально напряженно".

Судя по всему, актриса говорит правду - в 2000-х сценаристка Амаани Лайл подала жалобу на Warner Bros. Television за непрофессиональное поведение коллег, включая сексизм и расизм. В Верховном суде США иск отклонили, а токсичная атмосфера была названа необходимым элементом в работе.

Ранее Кудроу поведала, что за 17 лет, прошедших между финалом сериала в 2004 году и шоу "Друзья: Воссоединение", премьера которого состоялась в 2021 году, основной актерский состав встретился только один раз.

В 2023 году скончался один из любимчиков зрителей Мэттью Перри, исполнивший роль Чендлера. В начале апреля 2026 года Джасвин Сангху, передавшей актеру смертельную дозу кетамина, вынесли приговор - она проведет в тюрьме 15 лет.