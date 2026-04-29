Фанаты Мэрил Стрип поразили актеров «Дьявол носит Prada 2»

Режиссёр Дэвид Фрэнкел, снявший «Дьявол носит Prada» и «Дьявол носит Prada 2», рассказал, что актёрский состав картины был ошеломлён обилием фанатов, которые приходили на съёмочную площадку и были около неё.

Думаю, в первый день это было действительно дезориентирующе для Мэрил, она никогда раньше не получала такого отношения, как у рок-звезды, на улицах Нью-Йорка.

Продолжение расскажет о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили. «Дьявол носит Prada 2» выйдет в мировом прокате уже совсем скоро — 1 мая.