Анна Уколова попала в театр абсурда в сериале «Где лифт?»

Анну Уколову не испугать даже самой странной комедией. В сериале «Где лифт?» она ищет собственно лифт, который бесследно пропал из девятиэтажки. Вот бы всем такую старшую по подъезду.

В своем стремительном расследовании пропажи лифта героиня Уколовой бегает по подъезду с любительской камерой, ставит жильцов в неудобное положение, врывается туда, где ее совершенно не ждут, в общем, играет даму, которая всем, включая свою семью, страшно надоедает. Все это с учетом репортажной съемки напоминает реалити-шоу, а настоящий подъезд, где работали создатели сериала, только усиливает эффект пугающей правдивости происходящего.

Анна Уколова тоже выполняет свою работу весьма правдоподобно. Причем не только в этом сериале. Можно предположить, что в таких проектах Уколова использует лишь очень небольшую часть своего актерского арсенала. Все-таки у нее в фильмографии больше ста шестидесяти фильмов и сериалов, и далеко не все из них снимали, чтобы рассмешить. Актриса играла в детективах и драмах, но по-настоящему узнаваемой стала лишь в комедиях, причем в определенном образе.

Уколовских героинь принято называть простыми, возможно, даже слишком простыми женщинами. Сколько бы ни говорили про личностный рост и осознанное поведение, но даже в центре Москвы еще есть места, где в ответ на стук по стеклу можно услышать: «По голове себе постучи». И такое вполне может сказать условная уколовская женщина.

Актеры и актрисы, у которых есть яркое амплуа, наверное, по-разному относятся к тому, как их способности используются в кино. Скорее всего, играть примерно одно и то же бывает скучновато, но радость, которую приносят зрителям такие роли, может многое оправдать. Образы, создаваемые Уколовой, получаются прямо-таки народными. Сохраняется некоторая вероятность, что даже в весьма утонченной даме есть немного уколовской женщины. Всем ведь хоть иногда хочется сказать соседям правду в глаза.