Синеющие губы и перекись водорода: цена красоты на съемках «Спортлото-82»

Прима Малого театра Светлана Аманова отметила юбилей. Вспоминаем ее феерический кинодебют в комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82».

На самом деле, фильм, задуманный как реклама лотереи Спортлото, стал лидером проката — его посмотрели 55,2 млн зрителей. А студентка театрального училища им. Щепкина Светлана Аманова после выхода комедии проснулась знаменитой. Она сыграла в фильме главную женскую роль — Тани Пеговой. Изначально эту на роль знаменитый комедиограф планировал взять Ларису Удовиченко, которая к тому времени имела в кино несколько ярких ролей, но худсовет отверг ее кандидатуру, и свой выбор остановил на студентке третьего курса Свете Амановой. Ей исполнилось 20 лет, она была натуральной брюнеткой. Все в ней устраивало режиссера: молодость, красота, обаяние, природный оптимизм, хороший характер, - но не цвет волос. Ее быстро перекрасили в блондинку, и весь съемочный период гримеры блондинистость героини держали перекисью водорода.

На съемках начинающая актриса узнала цену красивой профессии: так, эпизод на пляже снимали в холодную погоду и актрисе приходилось позировать в купальнике, а синеющие от холода губы - подкрашивать. Все делала сама, без дублеров. Исключением стала песня «Только любовь» - в фильме за Аманову ее исполнила Ксения Георгиади. После столь успешного дебюта на Аманову посыпались предложения и уже на следующий год она снялась в картине «Путешествие будет приятным» режиссера Мкртчяна. Дальше у нее будет работа в картинах «Накануне», Зимний вечер в Гаграх» и других.