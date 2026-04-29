Звезда «Парка Юрского периода» победил рак

Выдающийся новозеландский и британский актер Сэм Нилл ("Парк Юрского периода", "Сквозь горизонт", "Омен 3: Последняя битва", "Одержимая") сообщил, что вышел в ремиссию после диагностированного рака крови третьей стадии.

О болезни 78-летнего артиста впервые стало известно в 2022 году, когда у него обнаружили ангиоиммунобластическую T-лимфому. В интервью The Guardian Нилл признался, что не боится смерти, однако "не хотел бы уходить скоро".

Актер прошел курс химиотерапии, позже ему назначили альтернативный препарат, позволивший добиться ремиссии.

"Химиотерапия перестала работать, и я был в растерянности. Но недавно сделал скрининг и обнаружил отсутствие рака в моем организме. Это просто невероятно!" - рассказал он в интервью телеканалу 7News.

Ранее стало известно, что Нилл исполнит одну из главных ролей в кайдзю-фильме "Годзилла и Конг: Супернова", премьера которого назначена на 2027 год.

В этом году актера можно будет увидеть в романтической комедии "Последний курорт" с Дейзи Ридли и Олденом Эренрайком.