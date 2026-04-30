Какие гонорары звезды «Друзей» получают спустя 20 лет после закрытия сериала

Лиза Кудроу раскрыла, какие гонорары звёзды «Друзей» получают спустя 20 лет после закрытия сериала
Актриса Лиза Кудроу, сыгравшая Фиби в культовом ситкоме «Друзья», рассказала, что звёзды сериала до сих пор получают неплохой доход. В интервью The Times знаменитость заявила, что актёры основного состава до сих пор могут рассчитывать на колоссальные 20 млн долларов в год благодаря повторам и лицензионным отчислениям.
Кроме того, 62‑летняя Кудроу объяснила, почему, по её мнению, сериал так полюбился зрителям.
«„Друзья“ запечатлели некую невинность, которую, возможно, молодое поколение никогда не испытывало на себе», — отметила актриса.
Актриса призналась, что смерть коллеги Мэттью Перри в октябре 2023 года побудила её пересмотреть сериал заново — но уже другими глазами.
Интересно, что изначально актёры получали чуть больше 22 тысяч долларов за эпизод.