Какие гонорары звезды «Друзей» получают спустя 20 лет после закрытия сериала

Актриса Лиза Кудроу, сыгравшая Фиби в культовом ситкоме «Друзья», рассказала, что звёзды сериала до сих пор получают неплохой доход. В интервью The Times знаменитость заявила, что актёры основного состава до сих пор могут рассчитывать на колоссальные 20 млн долларов в год благодаря повторам и лицензионным отчислениям.

Кроме того, 62‑летняя Кудроу объяснила, почему, по её мнению, сериал так полюбился зрителям.

«„Друзья“ запечатлели некую невинность, которую, возможно, молодое поколение никогда не испытывало на себе», — отметила актриса.

Актриса призналась, что смерть коллеги Мэттью Перри в октябре 2023 года побудила её пересмотреть сериал заново — но уже другими глазами.

«После смерти Мэттью я снова посмотрела шоу. Раньше я видела только то, что сделала не так или могла бы сделать лучше. Но впервые я по‑настоящему оценила, насколько это было здорово», — поделилась Лиза.

Интересно, что изначально актёры получали чуть больше 22 тысяч долларов за эпизод.