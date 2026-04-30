Тодоренко снимется в кино

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко рассказала на препати премии RU TV, что ее утвердили на роль в кино. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Тодоренко не поделилась подробностями роли.

«Я каждые пять лет пытаюсь менять профессию. Сегодня меня утвердили на роль в кино. Вчера я была в Кремле, мы отыграли в «Маску»», — рассказала она.

Тодоренко снималась в 10 проектах. Среди них сериал «Ненормальная», а также фильмы «Любовь со второго взгляда», «Небриллиантовая рука» и «Елки-10».