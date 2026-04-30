Егор Бероев выступил за цензуру, но против Госкино

Актер Егор Бероев считает нецелесообразной идею воссоздания Госкино — отдельного ведомства, ответственного за развитие кинематографии. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Бероев отметил, что Институт развития интернета, Фонд кино и Министерство культуры уже выполняют аналогичные функции.

«Я за контроль и даже за цензуру. Но зачем еще одна организация? Их и так хватает», — удивился артист.

По его мнению, нынешняя система, где есть частичное госфинансирование и частная инициатива, позволяет сохранять баланс. Создание нового централизованного органа может подавить творческую конкуренцию.

Недавно актриса Мария Шукшина поддержала идею возрождения Госкино. Она назвала эту идею неплохой — в том числе благодаря богатому опыту Советского Союза в сфере кинематографа.

По мнению Шукшиной, отечественной киноиндустрии необходим авторитетный орган, способный не только финансировать проекты, но и планировать их, регулировать, а также ясно видеть цели развития отрасли. Она подчеркнула: