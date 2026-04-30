Актер Сигал в фильме про СВО хочет показать правду о событиях в Донбассе

Актер Стивен Сигал в ходе сессии просветительского марафона «Знание. Первые» раскрыл, зачем снял фильм про СВО и события в Донбассе. Его слова передает express-vesti.ru.

Сигал заявил, что хочет показать правду в своих картинах. По словам актера, с начала специальной военной операции он сильно разочаровался в западной прессе. Как утверждает артист, в таких источниках он часто видит пропаганду и недостоверную информацию.

Сигал провел собственное расследование и отправился в зону СВО, чтобы разобраться в действительности. В рамках своего проекта актер посетил Мариуполь.

«Моей целью было создание документального фильма, представляющего мой взгляд на события в Донбассе. Главное для меня — показать правду», — заявил артист.

В 2016 году Стивен Сигал получил российское гражданство. В конце мая 2024 года президент России Владимир Путин наградил артиста орденом Дружбы за вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.