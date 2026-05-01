Режиссер Дмитрий Астрахан рассказал о работе с Мариной Нееловой

Режиссер Дмитрий Астрахан: Марина Неелова - профессионал высшей пробы
Народной артистке России Марине Нееловой присвоено звание Героя Труда. Коллеги поздравляют любимую артистку.
Режиссер Дмитрий Астрахан в свое время снимал Неелову в фильме "Ты у меня одна", он говорит о народной артистке России как об актрисе уникальной разноплановости - драматической, трагической, лирической, и не только.
"Кроме того, это очень приятный в работе человек, от работы с которым получаешь который огромное профессиональное и человеческое удовольствие", - рассказал он "РГ".
Режиссер вспомнил поразивший его момент на озвучивании фильма "Ты у меня одна":
"Неелова работала как профессионал высшей пробы, абсолютно точно, без репетиций попадая в артикуляцию в кадре. Она помнила все до реплики".