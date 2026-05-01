Звезда «Пацанов» Энтони Старр раскритиковал финалы сериалов

Актёр Энтони Старр, исполняющий роль Хоумлендера в сериале «Пацаны», прокомментировал финалы современных телешоу.

По словам Старра, некоторые сериалы завершаются слишком безопасно и избегают риска. Конкретное шоу он не назвал, однако многие связали его слова с финальным сезоном «Очень странных дел», вышедшим в начале 2026 года.

Один сериал только что закончился — не буду говорить какой — и никто не умер. Я только почёсывал голову и думал: «Дальше идти некуда, это конец — убейте хоть кого-нибудь!»

«Очень странные дела» завершились на Netflix 1 января 2026 года. Финальный эпизод под названием «Правильная сторона» поставил точку в истории Одиннадцатой и её друзей. Реакция зрителей разделилась: часть аудитории осталась довольна развязкой, другие сочли концовку слишком мягкой. Создатели сериала братья Дафферы подтвердили, что основная история завершена, однако спин-оффы уже в разработке.