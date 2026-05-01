«Чем сложнее, тем лучше». Петров поговорил о страхе перед ролями

Актер Александр Петров рассказал kp.ru, что у него нет и не было страха перед ролями.

«Чем сложнее, тем лучше, гораздо интереснее. На фоне острых событий и конфликтов вскрывается человеческая природа. В поисках и нахождении ответов на сложные вопросы: кто мы такие и как это — быть человеком, оставаться человеком в сложнейших обстоятельствах? Что такое вообще человек? А чего мы хотим?» — поделился артист.

Петров снялся в фильме «Коммерсант». В нем он сыграл бизнесмена, который попал в тюрьму в 90-е. Картина создана на основе автобиографической книги Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет».

Как рассказал Петров, он познакомился с Рубановым уже на премьере. Актер назвал его невероятно талантливым автором с удивительной судьбой. Артист также похвалил режиссеров проекта Федора и Никиту Кравчуков. По мнению Петрова, «Коммерсант» получился самобытной работой со светлой историей.