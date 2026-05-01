Стэнли Туччи и Эмили Блант получили именные звезды на Аллее славы

Звезды фэшн-комедии "Дьявол носит Prada 2" Эмили Блант ("Тихое место") и Стэнли Туччи ("Конклав") удостоены именных звезд на Аллее славы в Голливуде, сообщает издание Page Six.

На торжественной церемонии присутствовали их именитые коллеги Мэрил Стрип, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и Дуэйн Джонсон, а также муж Блант Джон Красински ("Офис") и ее сестра Фелисити (по совместительству жена Туччи).

43-летняя Блант является обладательницей премий "Золотой глобус" и Гильдии киноактеров США, в 2004 году она была номинирована на премию "Оскар" (2024) в категории "Лучшая женская роль второго плана" за роль в фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (2023). Особенно зрителям запомнились ее работы в картинах "Грань будущего" (2014), "Убийца" (2015) и "Крушащая машина" (2025).

65-летний Туччи активно снимается в кино и на телевидении, играет в театре, режиссирует, пишет сценарии и романы. За свою продолжительную карьеру он заслужил множество наград, включая шесть премий "Эмми", два "Золотых глобуса" и премию Гильдии киноактеров, также он был номинирован на "Оскар" за роль в фильме Питера Джексона "Милые кости" (2009).