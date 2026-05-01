Александр Петров высказался о работе с молодыми режиссерами

Актер Александр Петров признался в беседе с kp.ru, что ему абсолютно нормально работалось с режиссерами возраста 24 и 26 лет.

Петров уверил, что ему очень нравится с молодыми кинематографистами этого поколения.

«Мне кажется, что в кино нет никаких возрастов. Как и в бане генералов нет. Когда ты выходишь на площадку, опыт оставляй, а про заслуги забудь. Только тогда складывается пазл хорошего фильма», — поделился актер.

Петров снялся в фильме «Коммерсант» братьев Кравчуков — Федора (26 лет) и Никиты (24 года). Проект снят по автобиографической книге Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Петров исполнил роль бизнесмена, попавшего в тюрьму в 90-е.

Как отметил Петров, он увидел в Кравчуках талант при первой их встрече.