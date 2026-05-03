Как Сидни Суини пришла к успеху и почему сексуальность стала ее проклятием

Сидни Суини можно смело назвать одной из самых обсуждаемых молодых звезд Голливуда. Она как ураган ворвалась в мир шоу-бизнеса и с тех пор осознанно выкручивает сексуальность на максимум, чтобы подогреть интерес к своим проектам и иметь возможность выбирать неоднозначные роли в кино. Может сложиться впечатление, что актрисе все дается играючи, ведь даже скандалы она умудряется монетизировать. Однако на самом деле ее путь к успеху был тернистым. В рамках цикла материалов о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, как Суини, несмотря на школьную травлю и бедность, стала одной из самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей и сумела обернуть критику в свою пользу.

© Lenta.ru

Буря из-за «Эйфории»

13 апреля на телеканале HBO состоялась премьера третьего сезона сериала «Эйфория». Поклонникам пришлось ждать продолжения проекта почти четыре года, однако возвращение, планировавшееся как грандиозное, обернулось громким скандалом. Его создатели и исполнительница одной из главных ролей — Сидни Суини — стали объектами жесткой критики.

Массовое возмущение зрителей спровоцировали сцены из первой серии нового сезона, в которых повзрослевшая героиня Суини — Кэсси — стала скучающей домохозяйкой и по совместительству вебкам-моделью OnlyFans. Она предстала на экране в откровенных позах в образе маленькой девочки с соской во рту, а также переоделась в собаку для создания эротических фотосессий.

Примечательно, что основная волна негодования обрушилась не на режиссера «Эйфории» Сэма Левинсона, а именно на молодую актрису. Суини, которую неоднократно обвиняли в чрезмерной сексуализации собственного тела, на сей раз осудили и попытались отменить за «работу на патриархат», чрезмерную объективацию женщин, а также пропаганду педофилии и нездоровых сексуальных интересов.

Многие поклонники звезды считают, что она вполне могла отказаться от участия в такой спорной сцене, но сознательно выбрала ее.

«Сколько же они заплатили Сидни за ту сцену с пустышкой?», «Это же соска, о нет!», «Я в шоке от того, что только что увидела. Не могу поверить, что Сидни согласилась на это», — возмущались люди в соцсетях

Бизнес-план голливудской мечты

Актрисой Суини мечтала стать с раннего детства. В интервью она неоднократно вспоминала, что, будучи маленькой девочкой, постоянно придумывала разные сценарии и разыгрывала их с друзьями. При этом никаких связей у ее родителей в кинобизнесе никогда не было.

Суини родилась в обеспеченной, но не богатой семье. Ее детство прошло сначала на севере штата Айдахо, а затем — в небольшом городе Спокан, штат Вашингтон. Мать девочки сначала строила карьеру в качестве адвоката по уголовным делам, но после рождения детей (у Суини есть старший брат) сосредоточилась на ведении домашнего хозяйства. Отец семейства работал в сфере гостеприимства.

Будущая звезда росла целеустремленной и дисциплинированной. В школе она отлично училась, самостоятельно изучала русский язык и перепробовала все доступные виды спорта, включая футбол и кикбоксинг, но никогда не оставляла мечты стать актрисой. Кино казалось ей сказкой, в которой она могла оказаться, если приложит достаточно усилий. Поэтому, когда в 2009 году в Спокан приехала независимая съемочная группа для работы над зомби-комедией и объявила среди местных жителей набор артистов второго плана и массовки, Суини не могла упустить этот шанс — и составила бизнес-план, чтобы убедить родителей отвести ее на пробы.

«Я создала пятилетний бизнес-план, в котором объяснила, что произойдет в моей жизни, если они позволят мне это сделать, и расписала все шаги для достижения цели. В итоге родители разрешили мне пройти прослушивание, и я получила роль», – Сидни Суини

Мать и отец поддержали дочь в ее стремлении построить успешную карьеру в Голливуде и в следующие два года регулярно возили ее на пробы в Лос-Анджелес, не считаясь с расходами.

«Ну и чего ты добилась, Сидни?»

Когда о желании Суини стать актрисой стало известно в школе, ее начали травить.

«В старших классах, когда я в перерывах между съемками возвращалась домой, то чувствовала себя такой неуверенной и осуждаемой. Люди спрашивали: "Ну и чего ты добилась? Когда ты найдешь нормальную работу?" Или: "Когда же ты выйдешь замуж и начнешь нормальную жизнь?"», — вспоминала позднее актриса.

Она также поясняла, что реальным источником жестокости становились не одноклассники, а их родители, открыто осуждавшие и высмеивавшие ее отца и мать, которые, по их мнению, пошли на поводу у дочери.

Однако не только актерские амбиции Суини стали причиной буллинга. В 12 лет у нее появились подростковые проблемы с кожей и начала меняться фигура. Из-за этого одноклассники стали отправлять девушке настолько жесткие голосовые сообщения и непристойные картинки, что родители были вынуждены отобрать у нее телефон.

«У меня выросла грудь раньше других девушек, и из-за этого я чувствовала себя изгоем. Мне было неловко, и я никогда не хотела переодеваться в школьной раздевалке», – Сидни Суини

Травля продолжалась целый год, и все это не лучшим образом сказалось на психике. Она чувствовала себя одинокой, начала сутулиться, носила мешковатую одежду, чтобы скрыть грудь, и мечтала об операции по ее уменьшению. В конце концов ситуация накалилась настолько, что понадобилось вмешательство полиции, чтобы утихомирить бывших близких друзей девушки. Вскоре после этого ее родители приняли решение переехать в Калифорнию.

Из уборщицы туалетов в суперзвезды

Жизнь в Лос-Анджелесе оказалась нелегким испытанием для семьи. Суини бесконечно ходила по прослушиваниям, получала отказ за отказом и в лучшем случае снималась в рекламе и эпизодах крупных сериалов, среди которых были «Герои», «90210: новое поколение», «Мыслить, как преступник», «Анатомия страсти» и «Милые обманщицы».

Прорывными эти роли не стали, а платили за такую работу ничтожно мало, поэтому в перерывах между кастингами и съемками девушка бралась за любую работу. Так, она попробовала себя в качестве экскурсовода на Universal Studios, няни и даже уборщицы туалетов.

Фото: Лента.ру

Финансовое положение семьи становилось все более тяжелым. Жизнь в мегаполисе оказалась значительно дороже, чем в провинциальном городе, и изначально достаточно обеспеченные родители девушки стремительно беднели, хоть и постоянно работали. В итоге они залезли в долги, потеряли свой дом в Спокане и были вынуждены объявить себя банкротами. Денег не хватало даже на то, чтобы снять полноценное жилье для четырех человек.

В течение девяти месяцев семья ютилась в крошечном номере дешевого мотеля.

«Мы жили в одной комнате: мы с мамой делили кровать, а папа и брат — диван», — рассказывала актриса

Финансовые проблемы, ощущение безысходности и жизнь в тесноте привели к тому, что родители начинающей актрисы отдалились друг от друга, стали постоянно ссориться и в конце концов в 2016 году развелись. Кроме того, младший брат Суини целых три года не общался с ней, поскольку считал, что именно ее амбиции разрушили их семью. Да и сама она неоднократно признавалась, что винит в произошедшем себя.

Кроме того, из-за нищеты девушка вновь стала школьным изгоем. Она одевалась в подержанную одежду, ездила на старой машине, доставшейся ей от бабушки и деда, чем невыгодно выделялась среди обеспеченных одноклассников.

Впрочем, суровая реальность и давление не останавливали Суини на пути к цели. В 2017 году она мелькнула в небольшой роли в сериале «Рассказ служанки», в 2018-м — в «Острых предметах». В этот же период она засветилась в ленте «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино и последнем на сегодняшний день фильме культового матера хорроров Джона Карпентера «Палата». Однако эти короткие появления на больших и малых экранах оставались по большей части незамеченными.

«Были добрых восемь-девять лет, когда никто не говорил мне да. Это я сама продиралась сквозь все эти нет. Я ходила на пять-десять прослушиваний в неделю и ни разу не получала обратного звонка», – Сидни Суини

Долгожданным прорывом для Суини стал проект «Эйфория». Вышедший в 2019 году сериал мгновенно стал хитом у зрителей и был высоко оценен критиками. Образ женственной и трогательной и вместе с тем способной на жестокость и испытывающей панический страх одиночества Кэсси Ховард сделал молодую артистку абсолютной звездой нового поколения.

Фото: Лента.ру

За эту работу Суини получила номинацию на премию Гильдии киноактеров США за выдающуюся актерскую игру в драматическом сериале. После этого ее карьера начала развиваться бешеными темпами. В 2023 году 25-летняя Сидни Суини вошла в список «30 человек до 30 лет» в категории знаменитостей по версии журнала Forbes.

Однако «Эйфория» принесла актрисе не только популярность, статус секс-символа и большие деньги. Поклонники сериала решили, что в жизни Суини такая же, как и ее героиня. Они принялись писать актрисе в соцсетях, что она возникла из ниоткуда и получила роль только благодаря интригам и своей вызывающей сексуальности.

По словам Суини, в тот период ей было очень тяжело справляться со свалившейся на нее популярностью. Она снова стала предметом неуместной сексуализации — только на сей раз для всего мира: сеть заполонили фотографии актрисы в обнаженном виде, к которым к тому же прифотошопили ее брата.

«В сериале мы на примере Кэсси показывали, к чему может привести неумеренная сексуализация, — а они решили, что будет неплохо все то же самое сделать со мной!» — вспоминала актриса

К тому же долгое время ей было трудно разделить у себя в голове два образа — популярной голливудской актрисы и обычной девушки. Суини понадобилось много времени, чтобы принять свое тело и договориться с собой, что на публике и во время интервью она голливудская дива, а в перерывах между съемками может носить джинсы, футболку и минимум макияжа.

«Существуют две разные версии меня: на красной дорожке и на съемках. На площадке я чувствую себя комфортно и уверенно, а вот на мероприятиях заметно нервничаю», – Сидни Суини

Тайна за семью печатями

Чем известнее становилась Суини, тем сильнее возрастал интерес общественности к ее личной жизни. Однако в этом вопросе актриса отличается крайней скрытностью. Об отношениях до громкой славы она вообще никогда не рассказывала, ограничиваясь лишь общими фразами, что в школе ей приходилось нелегко.

«Я никогда не ходила на школьные вечеринки. Я никогда не пробовала запрещенку, как и по сей день. Тогдашняя Сид бунтовала по-другому, с помощью парней, пыталась найти так любовь. Иногда я попадала в очень неудачные и даже опасные отношения», – Сидни Суини

Известно, что с 2018 года Суини на протяжении семи лет состояла в отношениях с бизнесменом Джонатаном Давино. Впервые папарацци заметили их вместе на нескольких вечеринках и баскетбольных матчах, а спустя год — на Гавайях. Давино поддерживал актрису во всех начинаниях и помог основать продюсерскую компанию.

В 2022 году влюбленные сообщили о помолвке, но в 2025-м сначала отменили свадьбу, а потом и вовсе расстались. Причины разрыва ни Суини, ни Давино не раскрывали. Однако таблоиды выяснили, что инициатором выступила актриса, которая оказалась не готова остепениться и пожертвовать работой ради семейной жизни.

Фото: Лента.ру

Также в 2023 году ходили слухи о романе Суини с актером и продюсером Гленом Пауэллом, с которым она познакомилась на съемочной площадке романтической комедии «Кто угодно, кроме тебя». Но, если верить самим артистам, химия между ними оказалась лишь частью промокампании фильма.

В мае 2025 года Синди заметили с музыкантом Machine Gun Kelly, что спровоцировало волну ничем не подтвержденных слухов об их романе. Осенью того же года появилась информация, что актриса начала тайно встречаться с известным музыкальным продюсером Скутером Брауном. В этих отношениях она состоит до сих пор, если верить прессе.

Скандальные джинсы

Однако больше всего о Суини говорят из-за громких скандалов, в которые она оказывается вовлечена. Впервые с волной общественного осуждения актриса столкнулась в 2022 году, когда дала интервью, в котором откровенно порассуждала о финансовых реалиях молодых артистов в Голливуде. Она пожаловалась, что стриминговые сервисы больше не платят так много, как раньше, а с каждого гонорара приходится выплачивать проценты агенту, юристу и бизнес-менеджерам.

«Если бы я только снималась, я бы не могла себе позволить жизнь в Лос-Анджелесе. Я беру рекламные контракты, потому что вынуждена», — заявила Суини.

В сети жалобами звезды таких хитов НВО, как «Эйфория» и «Белый лотос», на нехватку денег не прониклись

Фото: Лента.ру

Следующий громкий скандал разгорелся в июле 2025 года, когда бренд American Eagle запустил масштабную рекламную кампанию под слоганом «У Сидни Суини отличные джинсы» («Sydney Sweeney Has Great Jeans»). В рекламе усмотрели провокационную игру слов «jeans — genes», то есть джинсы и гены. В 1980-х годах она использовалась в рекламе джинсов, в которой снималась несовершеннолетняя на тот момент Брук Шилдс.

«Гены (genes) передаются от родителей к потомству и часто определяют такие черты, как цвет волос, характер и даже цвет глаз. Мои джинсы (jeans) — голубые», — заявляла в ролике Суини

Провокация, если судить статистике Нью-Йоркской фондовой биржи, удалась: акции бренда за несколько дней выросли на 38 процентов. Этот факт свидетельствовал об ажиотажном интересе к джинсам марки. Однако Суини из-за этой рекламы возненавидели.

Пользователи сети, не стесняясь в выражениях, обвиняли голубоглазую и светловолосую актрису в пропаганде расизма и нацизма. С учетом того, что второй срок президентства Дональда Трампа отмечен депортациями иммигрантов из страны, в соцсетях посчитали эту рекламную кампанию оскорбительной и подчеркивающей расовое превосходство. Эту тему быстро подхватили мировые СМИ, а вслед за ними и политики. В результате бренд American Eagle был вынужден выпустить официальное заявление, в котором подчеркнул, что рекламная кампания «всегда была только про джинсы».

Фото: Лента.ру

Сама актриса поначалу хранила молчание, но затем дала большое интервью, кадры из которого быстро разошлись на мемы.

Когда интервьюер заявила, что, возможно, в нынешнем политическом климате белым людям не стоит шутить о генетическом превосходстве, Суини выдержала паузу сделала невозмутимое лицо и ответила:

«Я думаю, что, когда у меня будет тема, о которой я захочу высказаться, люди это услышат»

Актриса также подчеркнула, что снималась в рекламе джинсов, которая направлена исключительно на популяризацию этого предмета одежды, а не расовых признаков. Однако эта позиция, по мнению пользователей сети, выглядела недостаточно убедительной.

Ни дня без скандала

Немало хейта Суини получила и за съемки в рекламе мужской косметики Dr. Squatch. Дело в том, что бренд выпустил мыло, которое, по заверениям маркетологов, содержит воду из ванны, в которой мылась актриса. В соцсетях сочли такую кампанию оскорбительной для женщин в целом. Суини же обвинили в лицемерии из-за ее частых жалоб на закрепившееся за ней амплуа недалекой секс-бомбы, на котором она тем не менее зарабатывает.

Впрочем, актриса отнеслась к подобной критике со свойственным ей спокойствием. Она лишь отметила, что ей кажется забавным, что большинство негативных комментариев оставили девушки, которым наверняка пришлась бы по вкусу идея купить мыло с водой из ванны, например, Джейкоба Элорди.

Фото: Лента.ру

Затем Суини критиковали за то, что она в рекламной фотосессии для бренда Jimmy Choo позировала у балетного станка в образе балерины. Общественность тут же подняла шум: Сидни Суини, «притворяющаяся» балериной, — это неуважение к девушкам, посвятившим такой физически сложной профессии всю жизнь.

«Может, ты хорошая актриса, но ты точно не танцовщица», «Разве они ничему не научились?», «Только не она. Вы не могли найти кого-нибудь получше?», «Какая-то блондинка пришла и притворилась балериной. Это позор», — писали в комментариях.

Хотя в кадре Суини была лишь актрисой.

С очередной провокации начала Суини и 2026 год. На сей раз она с помощью скандала решила привлечь внимание к своему новому бельевому бренду Syrn. Для запуска собственного проекта она решила использовать знаменитую надпись «Голливуд».

Актриса забралась на одну из букв главного символа «фабрики грез» и разместила на ней «гирлянды» из бюстгальтеров. Это событие вызвало большой общественный резонанс и стало темой для обсуждений в соцсетях, несмотря на то, что Суини заранее получила разрешение на проведение съемок. Результат — первая коллекция белья оказалась распродана за считаные часы после запуска, а вышедший вскоре после этого фильм «Горничная» собрал 386 миллионов долларов в прокате при производственном бюджете около 35 миллионов.

Примечательно, что, несмотря на многочисленные скандалы, до «отмены» актрисы дело пока не дошло. Она продолжает блистать на красных дорожках, но на всякий случай ведет себя максимально сдержанно и старается не делать громких заявлений.