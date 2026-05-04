Андрейченко раскритиковала кинозвезд, мнящих себя элитой

Актриса Наталья Андрейченко ответила: «Нет», — на вопрос о принадлежности к российской киноэлите. Своим мнением знаменитость поделилась в интервью РИА Новости.

Андрейченко выразила мнение, что «элитарность» определяется не статусом, ролями или материальным положением, а внутренними качествами человека. Она критически высказалась о коллегах, которые считают себя таковыми.

«Те, кто думает о себе иначе, только тешат свое эго. Сейчас все настолько зыбко и грязно в мире, что элита — это те, кто ближе к Свету. У них есть знания, уважение, сожаление к людям. А мериться ролями или чем‑то другим — ни о чем. Я искренне сочувствую тем, кто делает это», — сказала она.

Также актриса резко высказалась о феномене «культуры отмены». Она ужаснулась, что из‑за одной неудачной фразы можно лишиться контрактов и быть «вырезанным» из фильмов и телепередач.

«Это чудовищно несправедливо», — подчеркнула Андрейченко.

В качестве примера актриса привела историю Майкла Джексона, которого, как считает знаменитость, обвиняли в педофилии, чтобы заработать на этом деньги.