Энн Хэтэуэй рассказала, кого хотела бы увидеть в «Дьявол носит Pradа 2»

Голливудские киноактрисы Энн Хэтэуэй и Эмили Блант во время общения с прессой ответили на вопрос, кто бы мог появиться в качестве приглашённой звезды в ленте «Дьявол носит Prada 2».

— Кого бы вы хотели видеть в качестве приглашённой звезды в фильме «Дьявол носит Prada 2»?

Энн Хэтэуэй: Я большая поклонница «Феррари», поэтому Шарль Леклер.

Эмили Блант: Да, он такой милый.

«Дьявол носит Prada 2» вновь рассказывает о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили. Главные роли вновь сыграли Мэрил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»).