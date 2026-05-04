Александр Робак заинтриговал новым образом

У Александра Робака появились роскошные темные усы и в таком виде выглядит он весьма непривычно. Все-таки Александр не их тех актеров, кто экспериментирует с образом в каждом новом проекте, но вот случилось. И эти усы уже настраивают на комедию.

Именно в комедии Робак снимается в данный момент и велика вероятность, что создатели нового сериала смешить будут не только усами. Александр играет полковника полиции и начальника отдела, который занимается расследованием непростых уголовных дел. В качестве последнего фигурирует попавший в ДТП грузовик забитый фальшивыми деньгами. С учетом того, что все это происходит на черноморском побережье расследование обещает получить фирменный южный соус из солнца, эмоций и других особенностей локального образа жизни.

Курортный комедийный детектив уже давно вырос в самостоятельный жанр. На набережных городов и местечек, где люди обделенные морем любят проводить отпуск, разворачивается действие самых разных сериалов: от «Спасской и «Ищейки», до «Туристической полиции» и «Солнце, море, два ствола».

Режиссера, работавшие в курортных локациях, практически, хором говорят, что снимать в местах массового отдыха — то еще развлечение. Однако любопытные туристы, капризная погода и трудности с логистикой все же пугают не настолько, чтобы отказаться от курортного флера, который передается в каждом кадре. И если российских север является отличным фоном для детектива с добавлением мистики, то юг располагает к комедии.

Александр Робак, в свою очередь, неплохо справляется с самыми разными жанрами и в данный момент является актером, на которых есть очередь. Сейчас на разной стадии производства находятся десять проектов с участием Робака. Есть среди них и комедии, и детективы, и триллеры, и даже фэнтези. Но, судя по кадрам со съемок, черные усы у Александра сочетаются только с погонами полковника и намерением докопаться до правды там, где царит южная сиеста.