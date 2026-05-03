Карл Урбан сравнил фильм «Мортал Комбат 2» с «Безумным Максом: Воин дороги»

Издание Variety взяло интервью у звезды сериала «Пацаны» Карла Урбана. Он рассказал о своём отношении к фильму «Мортал Комбат 2», где он играет Джонни Кейджа.

Артист сравнил вторую часть с другим сиквелом популярной франшизы — «Безумным Максом 2: Воин дороги» 1981 года. По словам Урбана, авторы продолжения экранизации видеоигры точно также вывели все аспекты первой картины на новый уровень.

«Когда я думаю о "Мортал Комбат 2" в сравнении с первой частью, это как "Воин дороги" против первого "Безумного Макса". В "Мортал Комбат 2" всё выведено на новый уровень: качество продакшена, операторская работа, бои — всё просто выкручено на максимум. Вызов соответствовать той физической форме, которая требовалась для роли Джонни Кейджа, был огромным, и я очень благодарен команде, которая меня окружала».

«Мортал Комбат 2» выйдет в мировом прокате уже 8 мая. Продолжение вновь расскажет о чемпионах Земного царства, которые должны вступить в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире.