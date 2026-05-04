Ушел из жизни Бо Старр, сыгравший в фильмах «Славные парни» и «Хэллоуин»

Американский актёр Бо Старр, известный по фильмам «Славные парни» и «Хэллоуин», ушёл из жизни в Канаде. Ему был 81 год. О смерти артиста сообщил TMZ со ссылкой на слова Майка Старра, младшего брата актёра.

Бо Старр начал снимать в фильмах и сериалах в конце 1970‑х годов. Наибольшую известность он получил благодаря роли шерифа Бена Микера — актёр воплотил этот образ в двух частях хоррора «Хэллоуин». Также зрители хорошо помнят Старра по участию в картине «Славные парни»: там он исполнил роль отца главного героя — Генри Хилла.

В фильмографии Бо Старра — десятки кинокартин. Среди них такие проекты, как «Скорость», «Флетч», «Нокдаун» и многие другие. Кроме съёмок в кино, актёр активно выступал на театральной сцене.

