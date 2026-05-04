Режиссер Котт высказался о влиянии онлайн-кинотеатров на прокат

Рост популярности онлайн-кинотеатров и домашнего просмотра снижает посещаемость кинотеатров и оказывает негативное влияние на прокат. Такое мнение в интервью ТАСС выразил режиссер Александр Котт.

"Домашний кинотеатр убил прокат. <…> Люди не идут в кинотеатры - [им нравится] лежать дома, у них большой экран, диван удобный, звук неплохой. Неужели меня можно заставить выйти в сегодняшнюю погоду, пойти в кинотеатр?", - сказал он.

При этом Котт подчеркнул, что интерес к кинотеатрам сохраняется в случае наличия в прокате фильмов, рассчитанных на просмотр на большом экране, а также благодаря семейным походам.