Марк Эйдельштейн снялся в фильме, заявленном на Каннский кинофестиваль

Российский актёр Марк Эйдельштейн вновь принял участие в иностранном кинопроекте: он исполнил главную роль в ленте «Становление Капы». Фильм будет представлен на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает News.NN.

По данным источника, права на мировой прокат картины «Становление Капы» приобрела компания HanWay Films. Сюжет новой ленты разворачивается вокруг европейской истории о двух военных корреспондентах, которых связывают любовные отношения. В кадре вместе с Эйдельштейном появятся и другие известные зарубежные актёры.

Лента станет вторым фильмом, благодаря которому международная аудитория сможет оценить актёрскую игру молодого российского артиста. Ранее Марк снялся в «Аноре» — она получила шесть номинаций на премию «Оскар».

В феврале Марк Эйдельштейн показал интригующие снимки с художницей Надей Ли Коэн на фоне слухов о романе. Ни Надя, ни Марк пока не делали никаких официальных заявлений о своих возможных романтических отношениях.