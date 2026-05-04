«Не была злодейкой». Звезда сериала «Клон» обратилась к фанатам из России

Даниэла Эскобар, получившая широкую популярность благодаря роли в сериале «Клон», обратилась к фанатам из России и высказалась о своей героине Маизе, которую не любят многие зрители. В личном блоге она опубликовала видео, в котором рассказала о случайной встрече с поклонницей из России. После того, как та призналась в любви к экранной Маизе, она решила высказаться о героине.

© Super.ru

«Она не была той злодейкой, какой ее считали. Они увидели, что эта женщина — нелюбимая, озлобленная, грустная», — заявила Эскобар, поблагодарив тех, кто сумел разглядеть в Маизе человека.

Она также подметила, как для неё важна поддержка фанатов из России.