Умер сыгравший в «Бандитском Петербурге» актер и режиссер Валерий Филонов

Актер и театральный режиссер Валерий Филонов умер в возрасте 86 лет, следует из данных в карточке артиста на портале kino-teatr.ru.

Филонов скончался 3 мая.

Как рассказали aif.ru в окружении актера, он давно болел. Отмечается, что состояние Валерия Вальтеровича усугубилось после кончины супруги, затем от старости умерла любимая кошка и он остался один. Актер попал в больницу.

"Во время операции не выдержало сердце", - сказала собеседница издания.

Валерий Вальтерович Филонов родился в 1940 году в Ленинграде. В 1973 году дебютировал в кино.

На счету Филонова более 60 ролей в фильмах и сериалах, таких как "Мой друг Иван Лапшин", "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности", "Убойная сила", "Бандитский Петербург" и других.