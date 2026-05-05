Юлия Снигирь назвала российского актера с «сумасшедшим» талантом

Юлия Снигирь высоко оценила талант своего коллеги. По ее мнению, актер обладает невероятным даром.

Юлия Снигирь назвала имя актера, совместная работа с которым ее невероятно впечатлила. По признанию звезды «Мастера и Маргариты», ее коллега не играет, а живет на экране.

«У меня был классный партнер, актер Саша Петров. У Саши совершенно животная органика, такая сумасшедшая. Конкретно в нашей истории я видела, как он не играет, а прямо живет в сцене», — поделилась актриса в интервью для издания «Собака.ру».

Снигирь и Петров снялись в продолжении популярного криминального сериала, которое выйдет в этом году. По словам Юлии, она и Александр привнесли в сюжет что-то новое, персональное.

«Попытались какой‑то юмор вскрыть. Мне это было очень дорого. Это не про „посмотри­те, мы такие молодцы, остроумные ребята“. Но когда все очень серьезно, то сразу кажется глупым», — сказала артистка.

Снигирь считает, что в современном кино вообще не хватает юмора и остроты. Сама она мечтала бы сняться у Квентина Тарантино, у которого «перца» в творчестве не занимать. Но, к сожалению, пока ей не довелось познакомиться с режиссером.

Когда он прилетал в Москву несколько лет назад, чтобы представить ленту «Однажды в Голливуде», Снигирь опоздала на премьеру. Ее супруг Евгений Цыганов тогда говорил, что, если бы Квентин ее увидел, то сразу бы позвал в свое кино.