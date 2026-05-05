Путин присвоил Анне Банщиковой звание заслуженной артистки России

Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Московского театра «Современник» Анне Банщиковой (Леонидовой) почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ в понедельник, 4 мая, опубликован на официальном портале правовых актов.

Звание присвоено за заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Анна Банщикова отмечена за свой вклад в качестве артистки «Современника», следует из документа.

Владимир Путин указом наградил певца и композитора Александра Маршала (настоящая фамилия Миньков — прим. «ВМ») орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Глава государства также наградил генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову медалью «За труды в культуре и искусстве» и присвоил звание заслуженного артиста России директору Музыкального училища имени Гнесиных Валерию Гроховскому.

Помимо этого, Путин наградил певицу Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве». Он также присвоил актерам и телеведущим Анне Михалковой, Максиму Аверину и Александру Олешко звания народных артистов России.