Владимир Путин присвоил Анне Банщиковой звание заслуженной артистки России

Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Московского театра «Современник» Анне Банщиковой (Леонидовой) почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ в понедельник, 4 мая, опубликован на официальном портале правовых актов.

Звание присвоено за заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Анна Банщикова отмечена за свой вклад в качестве артистки «Современника», следует из документа.

Владимир Путин указом наградил певца и композитора Александра Маршала (настоящая фамилия Миньков — прим. «ВМ») орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Глава государства также наградил генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову медалью «За труды в культуре и искусстве» и присвоил звание заслуженного артиста России директору Музыкального училища имени Гнесиных Валерию Гроховскому.

Помимо этого, Путин наградил певицу Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве». Он также присвоил актерам и телеведущим Анне Михалковой, Максиму Аверину и Александру Олешко звания народных артистов России.