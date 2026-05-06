Уволенная актриса пожаловалась на нездоровую конкуренцию в кино

Актриса Екатерина Волкова призналась, что в киноиндустрию стало сложнее пробиться из-за нездоровой конкуренции. Об этом она написала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Волкова подчеркнула, что раньше актеры, имеющие образование и опыт, соревновались за роли между собой. Теперь среди претендентов оказались блогеры, у которых нет профильного образования, но есть готовая аудитория, сулящая проекту высокие рейтинги.

«Я знаю и вижу, как из-за этого страдают молодые актеры, как они огорчаются, когда узнают, что на их потенциальную роль утвердили не коллегу по цеху, а человека из соцсетей», — поделилась Волкова.

По словам артистки, при большом желании, терпении и упорстве все еще можно попасть в кино, но «путь стал длиннее, а конкуренция — шире».

Ранее 44-летняя Волкова, наиболее известная по сериалу «Воронины», сообщила, что ее уволили из Театра комедии из-за возраста. По словам актрисы, художественный руководитель добавил, что в репертуаре больше нет ролей для нее.