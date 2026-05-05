Война актеров: что не поделили Жеглов и Шарапов на съемках «Места встречи...»

Пятисерийный советский фильм «Место встречи изменить нельзя» имел эффект разорвавшейся «бомбы» и понравился зрителям всего СССР. Особенно запомнился тандем главных героев — Владимира Высоцкого в роли Жеглова и Владимир Конкин, играющего Шарапова. На экране персонажи дополняли друг друга и стали символами советской милиции. Однако на съемочной площадке между ними постоянно вспыхивали конфликты.

© Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Реальная история

Успех «Места встречи изменить нельзя» закономерен. На первых ролях Владимир Высоцкий и Владимир Конкин. В картине играли «звезды» тех времен: Армен Джигарханян, Наталья Фатеева, Евгений Евстигнеев, Сергей Юрский и многие другие. Снят фильм по увлекательному роману «Эра милосердия» братьев Аркадия и Георгия Вайнеров. Они же написали и сценарий фильма, который режиссер картины Станислав Говорухин назвал примером классического детектива.

В картине рассказывается история отдела по борьбе с бандитизмом МУРа, разыскивающего банду «Черной кошки». Группировка на самом деле существовала и действовала в Москве 1950-х годов. В центре сюжета этическое противостояние капитана Жеглова и оперуполномоченного Шарапова. У персонажей разные взгляды на методы работы, что не мешает им сохранять дружеские отношения. Но если на экране Шарапов и Жеглов оставались товарищами, то на съемочной площадке Высоцкий и Конкин постоянно ссорились.

Конкин — это не Шарапов

Станислав Говорухин вспоминал как во время съемок братья Вайнеры говорили, что Конкин — это не Шарапов. Аркадий Вайнер в интервью вспоминал:

«Сделали кинопробы, посмотрели. Не понравился Конкин нам решительно. И не потому, что он артист плохой или человек неважный… Мы себе Шарапова представляли как фронтового разведчика, который двадцать два раза ходил через линию фронта и должен быть убедительно сильным мужчиной. Володя Конкин никак таким мужчиной не мог выглядеть, он не был им рожден».

Говорухин хотел, чтобы Шарапова играл актер Николай Губенко, а Высоцкий настаивал на кандидатуре своего приятеля Ивана Бортника, который сыграл в фильме бандита «Промокашку».

На кандидатуре Владимира Конкина настоял председатель Гос­телерадио СССР Сергей Лапин, и съемочная группа согласилась.

Конфликты с Высоцким

Владимир Высоцкий относился к Конкину как к «комсомольскому холую». Его возмущало, что молодой актер ездит на автомобиле марки «Волга», хотя у самого Владимира Семеновича был «Мерседес». О Высоцком Владимир Конкин вспоминал:

«Вот он — добрый, прекрасный, замечательный — а через три секунды меняется в лице… Ор, вопли, чего там только не было! Я в такой ситуации до этого никогда не оказывался».

В один из съемочных дней конфликт зашел особенно далеко. Начинающий актер Конкин решил прекратить съемки и в секрете от всех собрал чемоданы. В гостинице беглеца встретил актер Виктор Павлов, который понял, что происходит и решил разрядить обстановку юмором. Павлов начал читать сценарий «Места встречи» как будто это дешевая опереточная комедия. Конкин вспоминал:

«Видит бог, я чуть не помер со смеху. Так он произносил каждую реплику, что я не мог идти, у меня ножки крестиком были, задыхался — так хохотал. И этот гений вырвал клещами из меня тот неправильный ржавый гвоздик сомнений и горечи».

На площадке Высоцкий, которого все воспринимали как живую икону, постоянно капризничал и ругался. Досталось и актеру Станиславу Садальскому. Во время съемок Высоцкий спешил на самолет, а Садальский оговорился, за что Владимир Семенович сильно его обматерил. Подобные ситуации возникали на протяжении всего съемочного процесса. Режиссер Станислав Говорухин старался не замечать «войны актеров» и спустя годы сказал, что все стоящие картины рождаются в муках, не зря же «Место встречи изменить нельзя» стал культовым советским фильмом.